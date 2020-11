utenriks

Planane er ein del av ein kontroversiell oljeanbodspolitikk som Trump-administrasjonen vil ha igangsett før påtroppande president Joe Biden blir teken i eid 20. januar.

Bureau of Land Management skal tysdag opne for at oljeselskap kan foreslå stader for oljeboring på eit område på 650.000 hektar i viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge lengst nord i Alaska. Oljeselskapa har 30 dagar på seg til å foreslå stader til boring.

(©NPK)