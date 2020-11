Trump droppar delar av søksmål i Pennsylvania

utenriks

Trumps advokatar har leverte ein justert versjon av søksmålet, skriv avisa. Her er skuldingane om at valansvarlege i delstaten krenkte og hindra retten Trump-kampanjen hadde til å sjå stemmeteljinga fjerna.

Trump og den personlege advokaten hans Rudy Giuliani har gjentekne gonger sagt at meir enn 600.000 stemmer i Philadelphia og Pittsburgh burde erklærast ugyldige på grunn av dette.

Det nedskalerte søksmålet rettar no fokuset mot skuldingane om at Republikanarane vart behandla ulikt fordi nokre fylke lét veljarane rette på feil på poststemmesetlane. Fylka har sagt at det gjaldt ei lita gruppe veljarar, skriv Washington Post.

Advokat Cliff Levine, som representerer Det demokratiske partiet i saka, seier at endringa betyr at søksmålet ikkje kan endre utfallet av valet i delstaten.

Det demokratiske partiet i Pennsylvania har svart med å igjen be om at søksmålet blir droppa.

