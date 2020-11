Syrias utanriksminister Walid al-Moallem er død

utenriks

Al-Moallem vart 79 år gammal. Han var ambassadør i USA i ni år frå 1990 medan Syria heldt vekselvise fredssamtalar med Israel, han var ein av Assads fortrulege, og kjend for å føre ei hard linje overfor opposisjonen.

I 2005 vart Al-Moallem utnemnd til utanriksminister, og under Syria-konflikten heldt han ofte pressekonferansar frå Damaskus for å detaljert gjennomgå standpunktet til regjeringa. Tilsynelatande uhemma av internasjonal kritikk, gjentok han at opposisjonen i landet, som han påstod var del av eit vestleg plott mot Syria på grunn av landets haldningar til Israel, skulle knusast.

Helsetilstanden til Al-Moallem har dei siste åra forverra seg, og det statelege nyheitsbyrået Sana melde om døden til utanriksministeren utan å oppgi dødsårsak.

Al-Moallem vart fødd i Damaskus i 1941 og tilhøyrde ein sunnimuslimsk familie. Han fullførte økonomistudiane sine i Egypt i 1963 og returnerte til heimlandet året etter. Der starta han i utanriksdepartementet og steig i gradene med åra.

(©NPK)