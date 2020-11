Sverige forbyr samlingar på over åtte personar

utenriks

– Vi lever i ei tid med store prøvingar. Det kjem til å bli verre. Gjer plikta di og ta ditt ansvaret for å stanse smittespreiinga, sa Löfven då han innleidde pressekonferansen på måndag.

Han gjentok bodskapen to gonger før han kunngjorde at Sverige no forbyr alle offentlege tilstellingar med over åtte personar. Forbodet skal i første omgang gjelde i fire veker frå 24. november.

Oppmodingar er ikkje nok

Löfven grunngav forbodet med at oppmodingar frå styresmaktene ikkje blir følgde på same måte som i vår.

– I vår såg vi stor etterleving. Det heldt lenge med råd og tilrådingar for at dei aller fleste skulle halde avstand og avlyse planar. No er etterlevinga lågare, sa Löfven, som seier at han har stor forståing for at folk er slitne.

– Men akkurat no speler det inga rolle, vi må avgrense smittespreiinga. Koronaviruset tek ikkje omsyn til kjenslene våre, sa han.

Håpar private følgjer etter

Forbodet gjeld ikkje private samkomme og andre samlingar som ikkje blir rekna som offentlege. Regjeringa håpar likevel grensa på åtte skal bli normgivande òg for private og ber dei unngå større samlingar.

– Ikkje gå på trening, ikkje gå på bibliotek, ikkje ha festar. Avlys. Ikkje finn på unnskyldningar som skal gjere at aktiviteten din er grei, er det klare signalet frå statsministeren.

Ventar på munnbind

På spørsmål om det er på tide å gå med munnbind, overlét Löfven ordet til Folkhälsomyndighetens leiar Johan Carlson.

Han såg ikkje bort frå ein diskusjon om det, men understreka at det framleis er svært mykje ein kan gjere når det gjeld sosial avstand.

– Vi er ikkje der enno, sa han.

Grensa på åtte personar vart innført for restaurantar allereie i byrjinga av månaden.

Sist onsdag foreslo regjeringa òg skjenkestopp frå klokka 22. Han skal etter planen tre i kraft førstkommande fredag.

Skjerpa regionale råd

Måndag vart det òg klart at Folkhälsomyndigheten innfører skjerpa smittevernråd for ytterlegare to regionar, Västernorrland og Gävleborg, noko som betyr at dei gjeld overalt i Sverige unnateke Jämtland Härjedalen.

Råda går ut på å avstå frå unødvendige reiser, unngå offentlege innandørsmiljø, som butikkar og museum, berre ha fysisk kontakt med personar i eige hushald og unngå møte, konsertar og andre framsyningar.

(©NPK)