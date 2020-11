Amnesty: Belgia svikta dei eldre under den første koronabølgja

utenriks

Styresmaktene innførte ikkje tiltak som verna bebuarar på sjukeheimar raskt nok, ifølgje Amnesty. Dei beskriv handlingane til belgiske styresmakter som brot på menneskerettane.

Ein av grunnane til at så mange døydde på sjukeheim, var at koronasjuke ikkje vart overførte til sjukehus for å få behandling, ifølgje Amnesty.

Nedgradert til andre linje

For samtidig som eldre døydde i hopetal på sjukeheimane, vart aldri kapasiteten på sjukehusa fylt opp. Intensivavdelingane nådde aldri maksimumet sitt på 2.000 sengeplassar.

– Alle vart trefte av bileta frå italienske og spanske sjukehus, seier Vincent Fredericq, generalsekretær i Femarbel, ein interesseorganisasjon for sjukeheimane.

– Desse situasjonane hadde stor påverknadskraft på dei føderale avgjerdstakarane våre, som frå byrjinga sa at det var heilt nødvendig å unngå å overbelaste intensivavdelingane. Sjukeheimar har vorte nedgraderte til andre linje, og bebuarar og tilsette har vore offera, seier Fredericq.

Avviser skuldingar

Tal frå Leger Uten Grenser viser at berre 57 prosent av alvorlege sjukdomsforløp på sjukeheimar vart overførte til sjukehus. Somme eldre menneske har truleg døydd for tidleg som følgje av praksisen, skriv Amnesty i rapporten.

– Det tok månader før eit rundskriv eksplisitt sa at overføring til sjukehus framleis var mogleg dersom det var i tråd med interessene og ønskja til pasienten, uavhengig av alder, uttaler Amnesty.

Tidlegare helseminister Maggie De Block, som var ansvarleg dei første pandemimånadene, avviser skuldingane og seier det aldri har gått ut ein beskjed frå føderale eller regionale styresmakter som seier at ein ikkje skal leggje inn folk som treng det.

Andre manglar

Belgia er eitt av dei hardast ramma landa i Europa og har mange dødsfall målt mot folketalet. Så langt har landet registrert 14.400 dødsfall blant koronasjuke. Mellom mars og oktober fann 61,3 prosent av alle koronadødsfalla i landet stad på sjukeheimar.

Amnesty-rapporten er basert på vitnemål frå mellom anna bebuarar, pårørande, tilsette og leiarar på sjukeheimane. Dei fleste har bede om å få bli verande anonyme for å kunne snakke fritt.

Meir enn halvparten av dei spurde som jobbar med omsorg, sa dei ikkje fekk opplæring i bruk av smittevernutstyr og ikkje fekk nok informasjon om viruset. Systematisk testing av tilsette på sjukeheimane i Belgia vart ikkje innført før i august, og då berre med éin test i månaden.

(©NPK)