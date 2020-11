Frykt for kva Trump kan gjere dei neste månadene

utenriks

Snart to veker etter valet som Joe Biden vann, nektar framleis Trump å erkjenne at han tapte.

I staden sender han ut ein foss med Twitter-meldingar der han hevdar at han vann, og at valet var prega av juks, samtidig som han set i verk ei rekkje svakt funderte søksmål om valfusk og nektar å samarbeide med Biden om overgangsprosessen.

Mange analytikarar meiner at det farlegaste med Trumps strategi er at han undergrev tilliten amerikanarane har til val og demokrati, og at dei fleste andre republikanarane ikkje gjer noko for å stoppe han.

– Han tviheld på ideen om at han vann. Men ved å gå med på påstanden, sjølv om dei eigentleg ikkje er samd med han, støttar republikanarane opp og gjer ikkje noko for å kjempe mot ei veksande haldning blant Trumps kjerneveljarar om at valet ikkje er legitimt, seier jussprofessor Steve Vladeck ved University of Texas.

Utreinsking i toppen

Dei siste dagane har Trump òg sparka forsvarsminister Mark Esper og tre andre sivile toppleiarar i forsvarsdepartementet Pentagon og erstatta dei med lojale støttespelarar.

Trump har lenge vore sint på Esper etter at han sette seg imot å setje inn dei militære mot Black Lives Matter-opptøyane i amerikanske byar. Han er no erstatta av Christopher Miller som hadde ei lågare stilling i Pentagon.

Dei tre andre, er Kash Patel, som blir Millers stabssjef, Ezra Cohen-Watnick, som blir rådgivaren til forsvarsministeren på etterretning, og pensjonert general Anthony Tata, som no blir den fremste politiske rådgivaren til forsvarsministeren.

Tata, som dei siste åra har vore kommentator i Fox News, vart også i sommar nominert til ei toppstilling, men vart avvist av det republikansk-styrte Senatet då det kom for ein dag at han hadde kalla tidlegare president Barack Obama ein leiande terrorist og tvitra sterkt antiislamske utsegner.

Fleire avsetjingar blir venta

Mange spår no at Trump òg vil sparke FBI-sjefen Christopher Wray og CIA-sjef Gina Haskell som han fleire gonger har krangla med, mellom anna etter at FBI utpeika høgreradikale grupper, som Trump til tider har uttrykt sympati for, som den farlegaste trusselen i USA no.

I Pentagon er det frykt for fleire utreinskingar og at Trump skal prøve å skifte ut leiande offiserar, som stabssjef Mark Milley.

Utreinskingane gjer at mange både i USA og rundt om i verda blir urolege og lurer på om han berre er ein dårleg tapar som etter kvart vil gi seg, eller ein trussel mot USAs nasjonale tryggleik.

Frykt for kupp

Enkelte fryktar at han er i ferd med å organisere eit kupp for å bli verande i Det kvite hus, eller planlegg andre destabiliserande militære operasjonar som lojale og medgjerlege nye leiarar ville setje i verk utan å mukke.

– Kan vere røyk, kan vere eld. Men utreinskinga på toppen av forsvarsdepartementet midt i ein kaotisk overgang må uroe oss alle, seier den demokratiske senatoren Chris Murphy.

Tidlegare forsvarsminister under Bill Clinton, republikanaren Chuck Hagel, fryktar at utanlandske krefter skal utnytte kaoset eller at Trump skal bruke medgjerlege leiarar i Pentagon til å gjere noko grunnlovsstridig eller til og med starte ein krig.

– Farleg situasjon

– Presidenten kan tenkjast å bruke dei militære til å utløyse ein internasjonal episode ein eller annan stad i verda for å avleie merksemda, til dømes senke eit iransk krigsskip i Persiabukta, seier han.

– Når ein summerer alt dette, er resultatet ein farlegare situasjon enn vi nokosinne har vore gjennom, påpeikar Hagel.

Han spår at fleire vil bli sparket, og gjer det klart at det er på tide at andre republikanarar står opp mot Trump.

Dei militære fryktar òg at Trump skal gi ordre om ei forhasta tilbaketrekking frå Afghanistan etter at Trump fleire gonger har lova at dei amerikanske soldatane skal vere heime før jul.

Sjølv om USA og Taliban er samde om at styrkane skal trekkjast ut, fryktar dei militære at ein for rask uttrekking vil bety at presset mot Taliban forsvinn og den afghanske regjeringa blir overkøyrd av dei militante, og at dei må etterlate utstyr for milliardar av dollar.

Forsvare grunnlova

Dei militære leiarane står likevel fast på at dei er til for å forsvare demokratiet og grunnlova og ikkje skal brukast til politiske formål.

– Vi er unike blant verdas militære. Vi avlegg ikkje eid til ein konge eller dronning, ein tyrann eller diktator. Vi avlegg eid til grunnlova, sa generalstabssjef Mark Milley medan han onsdag stod ved sida av den nye forsvarsministeren Christopher Miller under innviinga av eit nytt militærmuseum.

Milley var rett nok med då Trump i juni fekk soldatar til å rydde unna demonstrantar ved Det kvite hus for at han kunne fotograferast med ein bibel utanfor ei kyrkje. Men han stakk seg fort unna og kom etterpå med ei uvanleg offentleg unnskyldning for å ha vore til stades.

Avvise press i overgangsperioden

I overgangsperioden til ny president blir Milleys handtering av politisk press, anten det gjeld Afghanistan eller valet, avgjerande for å unngå splid og politisk vakuum. Milley er spesielt oppteken av at dei militære ikkje blir dregne inn i moglege forsøk frå Trumps side på å underkjenne valet og bli ved makta.

Pensjonert admiral James Stavridis, som var Natos øvste militære leiar i 2009-2013, seier han er trygg på at Milley og dei militære held seg unna politikken, og at dei står klar til å samarbeide med påtroppande president Joe Bidens overgangsteam så snart dei får grønt lys.

Frå og med klokka 12 den 20. januar er ikkje lenger Trump president og øvstkommanderande for USAs væpna styrkar. Det er derimot Joe Biden, og det er dei som då spekulerer i om han i verste fall må gi dei militære ordre om å fjerne Trump frå Det kvite hus.

