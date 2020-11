Twitter har flagga 300.000 villeiande meldingar om valet i USA

utenriks

Det svarer til 0,2 prosent av dei val-relaterte meldingane på plattforma mellom 27. oktober og 11. november. Blant dei mange flagga meldingane er fleire frå president Donald Trump.

Av dei 300.000 meldingane, vart 456 dekt til med ei åtvaring, i tillegg til at brukarar ikkje kunne like, retvitre eller svare på meldinga, skriv Twitter-toppen Vijaya Gadde i eit blogginnlegg.

74 prosent av dei som såg dei villeiande meldingane, såg dei først etter at dei hadde vorte flagga, ifølgje Gadde. Det førte til at delinga av meldingane sokk med 29 prosent, skriv ho.

Meldingar frå Twitter om at det truleg ville ta lang tid før valresultata vart klare og at røystinga via post er sikker, vart sett 389 millionar gonger, ifølgje Gadde.

Nesten halvparten av Trumps meldingar vart flagga av Twitter i dagane etter valet. Presidenten hevdar, utan å leggje fram bevis, at han eigentleg vann valet, og at valprosessen var prega av utbreidd valfusk.

(©NPK)