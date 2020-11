To personar tiltalte for drapsforsøk på Rasmus Paludan

utenriks

Ein 53 år gammal mann er tiltalt for drapsforsøk etter at han tok seg gjennom politisperringa og vifta med ein kniv under ein demonstrasjon i Åbyhøj 5. juni. Ein 41-åring er tiltalt for medverknad, melder dansk TV 2.

Gjerningsmannen vart skoten i beinet av politiet under hendinga. Østjyllands politi meiner han hadde til hensikt å stikke i hel den kontroversielle politikaren. Paludan har fleire gonger utløyst uro når han har brunne Koranen i bustadområde med mange muslimar.

Begge dei tiltalte har sete i varetekt sidan dei vart arresterte i juni. Saka mot dei skal etter planen opp for retten i Aarhus 4. januar.

