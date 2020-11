TPLF-leiar: Ein dagdraum å tru at Etiopia-konflikten vil gå snarleg over

utenriks

– Dette er ein dagdraum, berre ein dagdraum. Vi er eit stolt folk, som kan forsvare oss. Dette er ein gravplass for inntrengjarar, seier Debretsion Gebremichael.

Han er leiar for Folkefronten for frigjering av Tigray (TPLF), som styrer Tigray-regionen.

Det har gått ei dryg veke sidan regjeringa sette i gang ein militær offensiv mot regionen, visstnok utløyst av at opprørarar angreip ein lokal militærbase.

Statsminister Abiy, som i fjor vart tildelt Nobels fredspris, har lova ein rask slutt på dei borgarkrigsliknande kampane. Han seier han ikkje vil gi seg før den regionale regjeringa, som er dominert av Tigray-folket, er fjerna.

TPLF-leiaren hevdar at sivile er drepne i luftangrepet til regjeringa i regionhovudstaden Mekele, og dessutan i byen Adigrat som ligg nær grensa mot Eritrea. Han hevdar òg at styrkar frå nabolandet Eritrea har vore involverte i kampane, noko som likevel blir avvist frå regjeringshald.

– Folk flyktar overalt, så den viktigaste konsekvensen av denne konflikten er fordriving. Det er sjølvsagt tap, men vi har ikkje tala. Dei er for store til å danne seg ei oversikt over, seier TPLF-leiaren.

Torsdag sa Amnesty International at potensielt fleire hundre sivile er drepne i ein «massakre», som vitne har skulda TPLF-vennlege styrkar for å stå bak.

FN ber om humanitær tilgang

FN ber Etiopia opne opp for humanitær tilgang i Tigray-regionen, og dei ber landet la sivile forlate konfliktområda.

FN-talsmann Stephane Dujarric sa torsdag at FNs humanitære kontor er i kontakt med den etiopiske regjeringa om «umiddelbar og uhindra humanitær tilgang» til Tigray-området.

– Vi ber òg om trygg reiseveg for sivile og ein garanti for tryggleiken til alle hjelpearbeidarar, sa han.

11.000 har flykta

Meir enn 11.000 menneske har flykta over grensa til nabolandet Sudan sidan regjeringensoffensiven vart innleidd førre veke.

Regionen har lenge vore på kollisjonskurs med regjeringa i Addis Abeba og statsminister Abiy.

Ifølgje tenestepersonar er hundrevis av menneske drepne, og analytikarar åtvarar om at konflikten kan føre til ein langvarig og blodig borgarkrig i Afrikas nest mest folkerike land. Han kan òg destabilisere situasjonen på heile Afrikas horn.

FN anslår at meir enn to millionar menneske har behov for humanitær hjelp i Tigray.

