Stille omteljing i gang i Georgia: – Vil endre resultatet, men ikkje kven som vinn

Då nyheitsbyrået AP besøkte oppteljingslokale i Cobb, Chatham og Rome fylke fredag, var det knapt ein lyd å høyre bortsett frå den monotonen oppramsinga av namn. Biden. Trump. Biden. Trump.

Delstaten hadde ein så knapp margin i presidentvalet, Joe Biden er 14.163 stemmer føre Donald Trump, at ei omteljing vart beordra av delstatsstyresmaktene.

Det går føre seg ved at valarbeidarane er delt opp i par, der ein tel og ein kvalitetssikrar. Begge seier namnet på stemmesetelen høgt, legg han i bunken på kandidaten som deretter blir tald opp for hand.

Observatørar frå Republikanarane og Demokratane er tekne i eid, og får røre seg ganske fritt i lokalet.

Viseadministrasjonssjef Jordan Fuchs i Georgia seier at omteljinga for hand, ganske sikkert vil vise eit anna resultat enn det frå maskinteljinga. Men ikkje så annleis at det endrar utfallet av valet. Til det skil det for mange stemmer mellom kandidatane.

Resultatet av omteljinga vil ikkje komme stykkevis slik som i sjølve valoppteljinga, men samla når alt er ferdig. Det er resultatet frå denne omteljinga som blir resultatet, og kandidatane kan når det er klart, be om endå ei omteljing, som då vil bli gjerast med maskiner.

Resultatet er venta innan midnatt onsdag kveld neste veke.

