Paris mintest offera for terrorangrepa i 2015

Minneseremoniane, som vart halde på dei seks åstadane i byen der terroren ramma for fem år sidan, var på grunn av koronapandemien naturleg nok nedskalert noko i forhold til tidlegare markeringar.

Frankrikes statsminister Jean Castex og Paris-ordførar Anne Hidalgo reiste utover formiddagen saman frå stad til stad i byen for å minnast alle dei som vart drepne i terrorangrepa for fem år sidan.

– I dag, fem år seinare, hugs Paris, skriv ordføraren på Twitter, og brukar emneknaggen «Fluctat Nec Mergitur», det latinske mottoet i byen, som betyr «det gyngar, men søkk ikkje».

Teksten står å lese på våpenskjoldet til den franske hovudstaden.

90 drepne på Bataclan

Til saman 130 menneske vart drepne og rundt 350 såra då ei rekkje væpna menn slo til i koordinerte angrep på seks ulike stadar i Paris om kvelden 13. november 2015.

Det verste angrepet var retta mot utestaden Bataclan, der 90 menneske vart drepne på ein konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Fleire andre angrep same kveld var retta mot ei rekkje restaurantar og serveringsstader i byen.

Alle gjerningsmennene unnateke éin, Salah Abdeslam, vart drepne eller sprengde seg i lufta under aksjonen, som ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for.

Fleire terrorangrep sidan 2015

Frankrike har vorte hardt ramma av ei rekkje andre terrorangrep dei siste fem åra.

Det verste skjedde i Nice 14. juli 2016, då 86 menneske vart drepne og over 300 såra. Seint om kvelden rasa ein lastebil gjennom folkemengdene som feira Frankrikes nasjonaldag på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen vart skoten og drepen av politiet, og IS erklærte at han var ein av deira «soldatar».

I starten av 2015 vart redaksjonslokala til satiremagasinet Charlie Hebdo storma av væpna menn. Tolv personar, ti av dei knytte til bladet, vart drepne. Motivet bak terrorhandlinga var at magasinet i ei årrekkje hadde trykt karikaturar av profeten Muhammed.

Ny karikaturstrid

Rettssaka mot Charlie Hebdo-angrepet starta i haust, og i samband med dette trykte satiremagasinet opp Muhammed-karikaturane på nytt. Det er i kjølvatnet av dette at Frankrike nyleg har vorte ramma av ei rekkje nye terrorangrep.

To personar vart såra då ein mann gjekk til angrep med kjøttøks utanfor dei tidlegare lokala til Charlie Hebdo i september. Månaden etter vart læraren Samuel Paty knivdrepen og fekk hovudet skore av etter å ha vist fram Muhammed-karikaturar i ein historietime. Kort tid etter vart tre menneske knivdrepne i ei kyrkje i Nice.

Den nye karikaturstriden har ført til nok ei spent stemning i Frankrike, der president Emmanuel Macron har forsvart retten til å trykkje Muhammed-karikaturar. Dette har vorte møtt med vilt raseri og frustrasjon i ei rekkje muslimske land.

