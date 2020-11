Nice-terroristen hadde bilete av lærardrapsmannen

utenriks

Angrepet mot Notre-Dame-kyrkja i Nice i slutten av oktober, skjedde berre to veker etter at historielæraren Samuel Paty fekk hovudet skore av i eit terrordrap etter at han hadde vist Muhammed-karikaturar i undervisninga.

18-åringen Abdullakh Anzorov vart skoten og drepen av politiet kort tid etter at han hadde drepe Paty. Mannen som stod bak angrepet i Nice, 21-åringen Brahim Aouissaoui, hadde eit bilete av Anzorov på mobiltelefonen sin, opplyser fransk terrorpoliti.

Det vart òg funne fleire IS-bilete på telefonen hans, og dessutan eit lydopptak der han kallar Frankrike eit land av vantru. Aouissaoui vart skoten etter knivangrepet, og ligg framleis på sjukehus med kritiske skadar.

(©NPK)