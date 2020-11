NBC: Biden vinn Arizona

utenriks

Dermed står det berre att to delstatar der det ikkje er kåra ein vinnar: Georgia og Nord-Carolina, som begge framleis blir rekna som for jamne til at ein vinnar kan kårast, skriv NBC.

Det er første gong sidan 1996 at Arizona har gått til Demokratanes presidentkandidat.

Biden har allereie sikra seg dei 270 valmennene som trengst for å vinne valet, og det blir òg venta at han vil vinne Georgia når dei er ferdige med omteljinga der. Trump er favoritt i Nord-Carolina.

Fleire utropte Biden som vinnar av Arizona allereie førre veke, mellom dei Fox News og nyheitsbyrået AP.

(©NPK)