Internasjonal studie stadfestar at kombipiller reduserer risikoen for hjarteinfarkt betydeleg

Pilla kombinerer fire kolesterol- og blodtrykksmedisinar, og når ho blir teken med ein låg dose aspirin, reduserer ho risikoen for hjarteinfarkt, slag og hjarterelaterte dødsfall med ein tredel, viser den internasjonale studien.

Den vart lagt fram for den amerikanske hjarteforeininga fredag, og blir publisert i New England Journal of Medicine.

Studien blir venta å føre til auka bruk av såkalla polypiller, som forskarar i fleire tiår har meint kan vere løysinga på problemet med hjartesjukdom, som er den viktigaste årsaka til død i verda.

Slike polypiller er allereie til sals i USA og fleire europeiske land, men blir ikkje ofte brukt. Legar har motsett seg dette sidan det er få, store internasjonale studiar som viser at dei kan redusere risikoen for hjarteinfarkt og slag.

– Eg trur dette kjem til å endre seg med resultata våre, seier Salim Yusuf, ein av forskarane bak studien.

Billigpille

Effekten av polypiller har vorte vist i fleire mindre studiar tidlegare, som også er omtalt i Noreg. Den store internasjonale studien som no blir publisert er «det beste datagrunnlaget vi har fått så langt» om polypiller, seier Eugene Yang, ein hjartespesialist ved University of Washington, som ikkje har delteke i studien.

Pilla som no har vorte testa er Polycap, som har tre blodtrykksmedisinar med verkestoffa atenolol, ramipril og hydroklortiasid og eit statin, som blir brukte i behandlinga av høgt kolesterol.

Pilla blir seld for drygt tre kroner per pille på den indiske marknaden.

I studien har det delteke meir enn 5.700 personar, i India, Filippinane, Colombia, Canada, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Tanzania og Tunisia. Alle som deltok hadde moderat risiko for hjarteproblem på grunn av høgt blodtrykk, diabetes eller andre diagnosar.

– Kan få enorm betydning

Etter fire år med testing, viste kombinasjonen av polypilla og aspirin seg å senke risikoen for hjarterelaterte problem med 31 prosent. Bieffektane var ifølgje studien minimale.

– Vi har no klare bevis frå fleire studiar med konsistente resultat, og ingen tryggingsrisiko, seier Anushka Patel, ein hjartespesialist ved Royal Prince Alfred-sjukehuset i Sydney. Heller ikkje ho deltok i studien.

– Betydinga dette kan ha for folkehelsa kan vere enorme, slår ho fast.

Forskarane håpar no at mellom anna Verdshelseorganisasjonen vil ta til orde for å bruke polypiller i behandlinga av hjarteproblem.

