utenriks

Eksplosjonen skjedde ved eit sjukehus i West Haven, om lag 100 kilometer nordaust for New York. Sjukehuset blir drive av Krigsveterandepartementet, og både delstatsstyresmakter og føderale styresmakter er på veg til staden for å etterforske.

Ifølgje lokale nyheitskjelder dreier det seg om ein dampeksplosjon.

(©NPK)