EU vil hjelpe forbrukarane med grøn omstilling

utenriks

Eitt av måla er å gi folk betre informasjon om berekraftige produkt, inkludert haldbarheit og moglegheita for å reparere. Kommisjonen vil òg verne forbrukarane mot grønvasking, der bedrifter framstiller seg som meir miljøvennlege enn dei faktisk er.

– Europeiske forbrukarar står i sentrum for globale endringar og kan utgjere ein viktig forskjell. Det er viktig at dei blir i stand sette til å ta berekraftige val samtidig som dei skal vere trygge på at rettane deira blir tekne vare på, seier justiskommissær Didier Reynders.

I eit faktaark skriv kommisjonen at folk er villige til å betale meir for produkt som varer lenger.

– Når dei får betre informasjon om dette, kan salet av dei mest haldbare produkta nesten tredoblast, skriv dei.

Kommisjonen vil òg bidra til at reglane som vernar forbrukarane, kan handhevast skikkeleg. Pengebruken til forbrukarane utgjer drygt halvparten – 54 prosent – av bruttonasjonalproduktet i EU-landa.

I den nye forbrukarplanen blir det òg lagd opp til å verne folks rettar i omstillinga til netthandel, digitale finanstenester og bruk av kunstig intelligens.

Planen strekk seg over fem år.

(©NPK)