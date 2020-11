EU-kommissær: Religion er ingen trussel

utenriks

EUs innanriksministrar skulle fredag diskutere kommisjonsforslaget til ny migrasjonspakt. I staden hamna kampen mot terror øvst på dagsordenen etter angrepa i Frankrike og Wien den siste tida.

Ministrane skal vedta ei felles fråsegn på møtet, og i ho er tidlegare ordval som omtaler islam og migrasjon tona ned eller fjerna heilt.

– Forvridd verdsbilete

– Religion er ingen trussel. Terroristar er derimot ein trussel. Og terroristar kan basere sitt forvrengde verdsbilete både på ekstrem islamisme og på høgreekstremisme – og begge delar må kjempast mot, sa innanrikskommissær Ylva Johansson før møtet.

Ho er òg skeptisk til ein mogleg EU-organisert imamutdanning, slik EU-president Charles Michel har teke til orde for.

– Eg har litt vanskeleg for å sjå for meg at det skal vere ei EU-oppgåve å utdanne religiøse leiarar. Men i forslaget til fråsegn blir det uttrykt støtte til at ein gir utdanning i medlemslanda, seier ho.

Varslar antiterrorplan

Johansson tek til orde for meir samarbeid på tvers av landegrensene for å kjempe mot terror. Samarbeid blir òg eit nøkkelord i antiterrorstrategien ho skal leggje fram i desember.

– Sjølv om vi står mykje betre rusta i dag enn for fem år sidan, er det framleis mykje som må gjerast. Det gjeld ikkje minst samarbeid mellom medlemslanda. Vi må styrkje Europol og sikre at vi har effektive verktøy på nettet for å oppdage og møte truslar, seier ho.

Det er venta at fråsegna på fredag òg vil innehalde eit punkt om rask fjerning av terrorpropaganda på nettet.

