Droneshow oppmoda til kamp mot korona i Sør-Korea

utenriks

Fredag kveld var det over 300 dronar i lufta over Olympiaparken i Seoul. Samferdselsdepartementet i landet heldt eit liknande droneshow i juli, med bodskap om takk til folket og helsearbeidarane, men òg om framleis å bruke munnbind og halde avstand.

Sør-Korea melde om 191 nye koronatilfelle fredag, den største auken på over to månader, og den sjette strake dagen med over 100 tilfelle.

Styresmaktene har no byrja å bøteleggje folk som ikkje bruker munnbind på offentleg stad. Totalt har landet meldt om 28.133 stadfesta koronatilfelle og 488 dødsfall.

(©NPK)