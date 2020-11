Dansk ytre høgre-politikar arrestert i Paris

utenriks

Frankrikes ambassade i Danmark stadfestar arrestasjonen overfor dansk TV 2. Ifølgje den franske avisa Le Point, står Stram Kursleiaren på terrorovervakingslista i landet for tilknyting til høgreekstremisme. Han er ilagd opphaldsforbod i Frankrike.

Avisa skriv at Danmarks ambassade varsla franske styresmakter om at Paludan planla å brenne Koranen i nærleiken av Triumfbogen onsdag. Tidleg om morgonen same dag gjekk politiet til aksjon. Paludan oppheldt seg då, saman med ein assistent, på eit hotell i den franske hovudstaden.

Fem andre aktivistar med tilknyting til Stram Kurs er arresterte i Belgia. Dei er utviste frå landet og pålagt innreiseforbod i eit år. Ifølgje BBC hadde dei planar om å brenne Koranen i Molenbeek, ein bydel i Brussel der det bur mange muslimar.

Paludan sjølv har fleire gonger skapt oppstyr når han har brunne Koranen i bustadområde med menge muslimar.

