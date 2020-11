Studie: Orkanar blir stadig sterkare over land

utenriks

Funnet tyder på ein stadig aukande risiko for innlandssamfunn, som kanskje er mindre budde på orkanar enn kystregionar, åtvarar forskarane.

Den nye studien viser at klimaendringane som har gjort hava våre varmare, truleg òg gjer at orkanar blir svekte langsamare etter at dei har treft land. Det er fordi stormar som blir utvikla over varmare vatn, ber fukt som fungerer som ein reservetank.

Forskarar ved eit japansk universitet har sett på data frå nordatlantiske orkanar mellom 1967 og 2018 og undersøkt «forfallsraten» – kor lang tid det tek for ein orkan å svekkjast frå den første dagen etter at han treffer land.

På 1960-talet spakna vindstyrken med to tredelar innan 17 timar etter landing. Men no tek det vanlegvis rundt 33 timar før stormar blir svekte i same grad, viser studien som er publisert i tidsskriftet Nature.

Dobbelt så lenge

– Vi viser at tidsvindauget for forfallet nesten har vorte dobla dei siste 50 åra – ein enorm auke, seier professor Pinaki Chakraborty ved Okinawas institutt for forsking og teknologi.

Det kan bety at øydeleggingane til orkanane ikkje lenger er reserverte for kystområde, og vil forårsake større økonomisk skade og koste fleire menneskeliv, åtvarar Chakraborty, som har leidd studien.

Bygde «data-orkanar»

Forskarane «bygde» ved hjelp av datamodellar fire orkanar som utvikla seg under identiske forhold, bortsett frå havtemperaturen.

Når orkanane nådde styrken til ein kategori 4-orkan, «slo dei av» fukttilgangen til stormane og simulerte overgangen frå hav til land, for å sjå korleis dei oppførte seg.

Forsøket viste at orkanane blir sterkare og held seg lenger over land når temperaturen på havoverflata er høgare.

«Tørre orkanar»

– Sjølv om intensiteten ved landing var den same for alle fire orkanane, så minka intensiteten til orkanane som utvikla seg over varmare hav, i lågare fart, konkluderer forskarane.

For å teste påstanden ytterlegare, modellerte forskarane dei fire orkanane under same forhold, men fjerna denne gongen òg all fukt som var lagra i stormen før landing.

Desse «tørre orkanane» mista krafta betydeleg raskare, og i same takt, sjølv om dei vart utvikla over sjøvatn med ulik temperatur.

Svaret kan liggje i fukt, som er drivstoffet i motoren til orkanen, poengterer forskarane.

– Forbløffande

Stormar som utviklar seg over varmare vatn, held eit større fuktlager. Dette gjer dei i stand til å halde på vindstyrken i ein lengre periode, òg etter at dei har treft land og mista tilførselen av fukt frå havet.

– Det er eit forbløffande signal dei har funne, seier klima- og orkanforskar Jim Kossin i amerikanske NOAA. Han deltok ikkje i studien, men har vurdert han for Nature.

Tidlegare studiar, fleire av dei frå Kossin, viser at tropiske vêrsystem i større grad sakkar farten, blir våtare og rører seg meir mot polane. Dei sterkaste orkanane blir dessutan sterkare.

Fleire spørsmål

Svarlause spørsmål står att, mellom dei nøyaktig kor mykje havtemperaturen påverkar tida det tek for ein orkan å svekkjast.

Stadane der stormar treffer land, har variert over tid, blir det vist til. Terrengvariasjonar og nye landingsstader kan ha spelt ei rolle, det same kan endringar i teknologien som no blir brukt for å observere uvêret.

Likevel gir studien «tyngde til aukande bekymringar om at tropiske syklonar kan bli meir skadelege i framtida», ifølgje fagfellevurderinga.

