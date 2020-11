Smitten flatar ut i Tyskland

utenriks

– Det viser at vi ikkje er hjelpelause mot viruset, seier sjefen ved det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch Institute (RKI), Lothar Wieler.

Det siste døgnet er det meldt om nesten 22.000 nye smittetilfelle, viser tal frå RKI. Men reproduksjonstalet blir anslått å ha falle frå 1 til 0,89, som betyr at talet på nye infeksjonar fell.

Wieler åtvarar om at helsevesenet i Tyskland kan bli overvelda i tida framover og ber folk om å førebu seg på at restriksjonane kan vare lenge etter at ein vaksine er på plass.

Drygt 726.000 har fått påvist smitte i Tyskland, og over 12.000 er døde.

(©NPK)