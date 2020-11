Republikansk senator vil gripe inn for at Biden skal få brifingar

utenriks

Etterretningsbrifingar er tradisjonelt noko av det første ein påtroppande president får etter valet, men førebels har Trump-administrasjonen nekta å gi Biden slik tilgang.

– Det er ikkje noko å tape på at han får tilgang, sa Lankford, som representerer Oklahoma, til ein lokal radiostasjon torsdag.

Han seier at han personleg vil gripe inn dersom problemet ikkje blir løyst innan fredag, skriv CNN. Lankford sit mellom anna i Senatets tryggingskomité.

Senatoren la til at president Donald Trump er i sin fulle rett til å be om rettsleg behandling av skuldingar om valfusk. Trump har førebels ikkje presentert nokon bevis for skuldingane sine.

