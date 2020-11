Orban vil stramme inn vallova i Ungarn

utenriks

Ungarn har eit todelt valsystem der snautt halvparten av dei 199 plassane i nasjonalforsamlinga blir fordelte etter stemmer på nasjonale partilister. Resten blir fylte av representantar for 106 enkeltmannskrinsar.

Regjeringa vil krevje at eit parti må stille i minst 50 krinsar for å kunne stille med ei nasjonal liste i 2022. I dag er kravet 27 krinsar.

Tidlegare i år sa opposisjonsparti frå heile det politiske spekteret at dei vil samordne seg og stille med éin kandidat per distrikt. Slik vil dei utfordre kandidaten frå regjeringspartiet Fidesz. Opposisjonen forhandlar framleis om dei skal stille med separate lister eller ei fellesliste nasjonalt.

Dersom det gjer at enkelte parti avstår frå å stille i utvalde krinsar, blir det vanskelegare å nå minstekravet regjeringa vil setje.

Regjeringa seier på si side at endringa er meint å hindre at «jukseparti» dukkar opp og prøver å få statsstøtte for å delta i valet.

Tysdag kveld kom regjeringa òg med ei rekkje andre forslag, inkludert ei grunnlovsendring. Ho skal definere ekteskap smalare enn i dag og vil i praksis gjere at likekjønna par ikkje kan adoptere. For einslege vil det krevjast løyve på ministernivå for å adoptere.

