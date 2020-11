Ny rekord i koronatilfelle nesten dagleg i USA

utenriks

Det er ei stigning frå 140.300 dagen før, ifølgje Johns Hopkins-universitetet som oppdaterer tala dagleg.

Sidan pandemien starta i mars, har USA registrert 10,4 millionar smitta og 241.800 koronarelaterte dødsfall, langt høgare tal enn noko anna land.

USA blir no ramma av det nokon kallar ei tredje bølgje av pandemien, med ein stadig meir eksplosiv auke av smitta sidan september.

Stadig fleire døde

Innleggingar på sjukehus og dødsfall er no også på veg oppover, noko som typisk skjer nokre veker etter at smitten aukar. Onsdag vart det registrert nesten 2.000 døde, det høgaste talet sidan mai.

I over ei veke er det no registrert over 100.000 smitta kvar dag, og talet aukar nesten for kvar dag som går.

Smitten spreier seg no over nesten heile landet, ikkje minst i Midtvesten og præriestatane. Blant statane som melder om nye rekordtal, er Illinois og Nord-Carolina, Utah, Kentucky og New Mexico.

Overbelasta sjukehus

Sjukehus over heile landet er under sterkt press på grunn av nye innleggingar og truslar om streik blant overarbeidde helsepersonell. Faren er at sjukehusa blir overbelasta og må avvise pasientar.

I El Paso i Texas har dei militære bygd eit feltsjukehus for å avlaste lokale sjukehus, og styresmaktene har bede om fleire kjølevogner sidan likhusa er fulle.

I New Jersey er minst fem utbrot med 70 smitta knytt til halloween-selskap blant studentar, og styresmaktene kjenner òg til ti utbrot i ishockeyklubbar.

Både California og Texas har no registrert over ein million smitta.

Skular må stengje igjen

Og i New York seier ordførar Bill de Blasio at dei 1.600 skulane i byen igjen må blir stengde om smitteraten held fram med å stige som no.

Guvernør Andrew Cuomo kunngjorde nye tiltak for å bremse smitten, mellom anna stenging av alle barar og restaurantar klokka 22 og forbod mot at fleire enn ti personar kjem saman i selskap.

Helseekspertar fryktar at smitten berre skal stige endå raskare når vêret blir kaldare og folk oppheld seg meir inne.

Mørk vinter i sikte

Påtroppande president Joe Biden åtvarar mot ein «svært mørk vinter», medan president Donald Trump stadig påstår at landet er over den verste kneika, klart i strid med dei daglege tala.

Trump, som blir kritisert for den elendige handteringa si av viruset, set sin lit til vaksinar, men ekspertane seier at sjølv om ein vaksine kan vere klar mot slutten av året, vil det gå mange månader før den blir tilgjengeleg for folk flest, og då har vinteren komme og gått.

