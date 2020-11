Hongkongs forsamling blir tømd for demokrativennlege politikarar

utenriks

Dermed er det berre Beijing-lojalistar igjen i den delvis sjølvstyrte byen si folkeforsamling.

Utkastinga av dei fire var ei oppfølging av ei kinesisk avgjerd tysdag, der det heitte at alle politikarar som blir sett på som ein trussel mot nasjonal tryggleik, skal kastast ut av forsamlinga.

– Hongkongkinesarar, førebu dykk på ei lang, lang tid der det berre er éi stemme i samfunnet, sa opposisjonspolitikar Lam Cheuk-ting utanfor bygningen til folkeforsamlinga då han klistra opp ein plakat med kritikk retta mot den Beijing-vennlege leiaren av byen, Carrie Lam.

– Dersom du er dissident, førebu deg på endå meir press, la han til.

Internasjonale protestar

Den kinesiske innføringa av ei tryggingslov i Hongkong i sommar vart møtt av protestar og sanksjonar frå fleire land. Mange meiner ho er eit brot på det kinesiske løftet om fridom for Hongkong etter at Storbritannias kolonistyre vart avslutta i 1997.

USA varsla onsdag at landet kan komme til å styrkje sanksjonane mot Kina ytterlegare som følgje av dei nye reglane denne veka.

– Beijings utestenging av parlamentarikarar frå Hongkongs lovgivande forsamling lèt ingen tvil etter seg om at det kinesiske kommunistpartiet har gjort seg skuldig i openberre brot på internasjonale forpliktingar, seier Robert O'Brien, USAs nasjonale tryggingsrådgivar.

Også EU og Storbritannia har reagert kraftig på dei nye reglane.

– Dette er den siste i ein serie avgjerder av kinesiske styresmakter som undergrev Hongkongs autonomi, seier EUs utanrikssjef Josep Borrell.

Storbritannia meiner innføringa er eit brot på Kinas internasjonale forpliktingar og den britisk-kinesiske avtalen om Hongkong.

– Kina har endå ein gong brote løfta sine og undergrave Hongkongs autonomi, understrekar Storbritannias utanriksminister Dominic Raab i ei fråsegn.

Stengt ute

Dei 15 demokrativennlege politikarane som trekte seg, hadde på førehand åtvara om at dei kom til å gå til dette steget dersom deira fire kollegaer skulle bli kasta ut.

– Den prodemokratiske fløya har vedteke at dersom Folkekongressens faste komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikarar, så vil alle dei prodemokratiske parlamentarikarane gå av på éin gong, sa Wu Chi-wai, leiar for Det demokratiske partiet, på ein pressekonferanse måndag.

Etter at dei til saman 19 opposisjonelle demokratiforkjemparane no er ute, er det berre to folkevalde igjen som ikkje tilhøyrer den Beijing-vennlege leiren i Hongkongs folkeforsamling.

Beijing-vennlege komitear peikar ut leiaren for byregjeringa. Men halvparten av dei 70 seta i folkeforsamlinga i byen er direkte valde, noko som gir dei 7,5 millionar innbyggjarane ein sjeldan sjanse til å la stemmene sine bli høyrde via stemmesetlane.

