Høgreekstremistar terrorsikta i Tyskland

utenriks

Elleve menn vart arresterte under ein landsomfattande aksjon i februar og er sikta for å tilhøyre ein terroristorganisasjon og for brot på tysk våpenlov. Han siste er sikta for å ha støtta ei terroristgruppe, opplyser tyske tryggingskjelder.

Dei fire hovudmennene i saka planla ifølgje siktinga å utløyse ein «borgarkrigsliknande situasjon» i Tyskland, gjennom «angrep mot politikarar, asylsøkarar og muslimar», opplyste tysk påtalemakt i samband med arrestasjonane i februar.

Ifølgje tysk tryggingsteneste (BfV) var det i fjor 32.000 høgreekstremistar i Tyskland, ein auke på 8.000 frå året før. Rundt 13.000 av dei vart sett på som potensielt valdelege.

BfV har mellom anna avdekt ei rekkje tilfelle av tilsette med høgreekstreme haldningar innan det tyske politiet, tollvesenet og forsvaret.

I juli vart ein tidlegare politimann med nynazistiske sympatiar og kona hans arrestert, mistenkt for å ha sendt trusselbrev til ei rekkje politikarar og andre offentlege skikkelsar i Tyskland.

Politisjefen i delstaten Hessen, Udo Münch, trekte seg frå jobben som følgje av skandalen.

Nokre veker tidlegare oppløyste Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer ei avdeling innan dei tyske spesialstyrkane, etter at det vart kjent at fleire av medlemmer hadde høgreekstreme sympatiar.

(©NPK)