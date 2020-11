utenriks

Selskapet seier det har vorte hardt ramma av koronapandemien, som har ført til stans i flytrafikken.

– I denne spesielle situasjonen for fly- og reisebransjen gjekk Emirates-gruppa med eit halvårstap for første gong på over 30 år, seier leiaren i flyselskapet Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Omsetninga fall med 75 prosent, til 3,2 milliardar dollar. I halvåret fram til september hadde dei 1,5 millionar passasjerar. Det er 95 prosent færre enn i same periode året før.

