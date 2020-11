CDC: Munnbind vernar både brukarar og andre mot smitte

utenriks

Det gjeld òg tøymunnbind, ifølgje CDC.

– Å innføre generell bruk av munnbind kan vere med på å hindre framtidige nedstengingar, spesielt kombinert med ikkje-farmasøytiske verkemiddel som sosial avstand, handhygiene og tilstrekkeleg ventilasjon, opplyser smittevernbyrået.

I starten av pandemien meinte CDC at munnbind ikkje verna allmenta, og at det berre var nødvendig for helsearbeidarar. Seinare sa dei at munnbind ikkje vernar brukaren, men kan vere nyttig for å verne andre i tilfelle ein er smitta utan å vite det.

(©NPK)