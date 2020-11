Biden held fram med førebuingane sjølv om Trump saboterer

utenriks

Han snakka òg med USAs nøkkelallierte i Asia og Australia og lova å fortsetje det sikkerheitspolitiske samarbeidet.

I telefonsamtalar med Australias statsminister Scott Morrison, Sør-Koreas president Moon Jae-in og Japans statsminister Yoshihide Suga lova han at USA skal oppfylle forsvarsforpliktingane sine. Han understreka samtidig betydninga av å kjempe mot klimaendringane.

Men Biden er tvinga til å gjere førebuingane sine utan samarbeid frå Det kvite hus, der president Donald Trump held fram med å klore seg fast og nekte for at han har tapt valet.

Blokkerer samarbeid

Forvaltningsorganet GSA, som skal stå for overgangsprosessen, har enno ikkje teke kontakt med folka til Biden, og Det kvite hus gav onsdag ordre til alle etatar og departement om å blokkere alt samarbeid med Biden.

I staden har dei etatane som allereie var i gang med å setje av kontorplass og førebu brifingdokument for Bidens folk, vorte underretta om at overgangen ikkje blir anerkjend før valet er godkjent av GSA.

Men GSAs Trump-utnemnde sjef, Emily Murphy, nektar å underteikne dokumentet som godkjenner dei 6,3 millionar dollar som teamet til Biden skal ha til prosessen, og gi folka til Biden tilgang på dokument, datasystemet, tenestepersonar og kontorplass.

Får ikkje sikkerheitsbrifinga

Mangelen på samarbeid inneber mellom anna at han ikkje får tilgang til den daglege sikkerheitsbrifinga, at folket hans ikkje får sikre lokale for å gjennomgå klassifisert materiale, og at gratulasjonar frå statssjefane i andre land ikkje blir vidaresende frå utanriksdepartementet.

Biden tek likevel situasjonen med ro og vil ikkje gjere noko som provoserer Trump unødig. Med den lange erfaringa som visepresident i Det kvite hus veit han kva han skal gjere. Det hadde vore langt meir skadeleg om den påtroppande presidenten til dømes var ein guvernør utan erfaring frå Washington.

Lang erfaring

Ron Klain var i to år stabssjef for Biden under hans tid som visepresident i Barack Obamas første presidentperiode. Før det var Klain stabssjef for visepresident Al Gore frå 1995 til 1999 under dåverande president Bill Clintons administrasjon.

Han leidde òg Obamas innsats mot ebolaviruset og har vore ein arg kritikar av Trumps manglande innsats mot koronapandemien.

Gjennom valkampen har han vore Bidens seniorrådgivar.

– Ron har vore uvurderleg for meg gjennom dei mange åra vi har samarbeidd. Den omfattande og varierte erfaringa hans og evna til å samarbeide i alle politiske retningar er nøyaktig det eg treng i det vi står overfor i denne krisa og vi skal sveise landet vårt saman igjen, seier Biden.

Påstandar om juks blir avviste

Trump har knapt vist seg etter valet og ser ut til å ha lagt all styring av landet på hylla medan han sender ut ein foss av twittermeldingar, der han hevdar at han vann valet, og at valet var prega av juks og fusk.

Alle påstandane om valfusk blir skotne ned av røyndommen, og dei fleste har vorte tvert avviste av dommarar som i nokre tilfelle har latterleggjort mangelen på bevis.

I dei siste dagane har han sparka forsvarsministeren og tre andre toppleiarar i forsvarsdepartementet og erstatta dei med lojale tilhengjarar, blant dei ein som spreier konspirasjonsteoriar og har kalla Obama ein terrorist.

Dårleg tapar eller trussel

Mange, både i USA og rundt om i verda, er urolege og lurer på om han berre er ein dårleg tapar eller ein trussel mot den nasjonale tryggleiken.

Somme fryktar at han er i ferd med å organisere eit kupp for å bli i Det kvite hus eller planlegg andre militære tiltak som lojale og medgjerlege nye leiarar ville setje i verk utan å mukke.

– Kan vere røyk, kan vere eld. Men utreinskinga på toppen av forsvarsdepartementet midt i ein kaotisk overgang burde uroe oss alle, seier den demokratiske senatoren Chris Murphy.

Fryktar internasjonal episode

Tidlegare forsvarsminister under Bill Clinton, republikanaren Chuck Hagel, fryktar at utanlandske krefter skal utnytte kaoset. Han er uroleg for kva Trump kan bruke medgjerlege nye leiarar i Pentagon til. Han trur at fleire kjem til å få sparken.

– Presidenten kan tenkjast å bruke dei militære til å utløyse ein internasjonal episode ein eller annan stad i verda for å avleie merksemda, til dømes senke eit iransk krigsskip i Persiagolfen, seier han og gjer det klart at det er på tide at andre republikanarar seier Trump imot.

Dei militære leiarane står fast på at dei er til for å forsvare demokratiet og Grunnlova og ikkje skal brukast til politiske formål.

– Vi er unike blant verdas militære. Vi avlegg ikkje eid til ein konge eller dronning, ein tyrann eller diktator. Vi avlegg eid til Grunnlova, sa generalstabssjef Mark Milley medan han onsdag stod ved sida av den nye forsvarsministeren Christopher Miller.

