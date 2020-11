Valstyresmaktene i delstatane avviser fuske-påstandar

utenriks

President Donald Trump tapte valet mot presidentkandidaten til demokratane Joe Biden, men har hittil nekta å erkjenne nederlaget. I staden har han gjentekne gonger komme med påstandar om valfusk.

Det kjenner likevel valstyresmaktene rundt om i landet seg ikkje igjen i, ifølgje avisa New York Times, som har kontakta alle.

– Folk har ei stor evne til å dikte opp ting om val som ikkje er sant, seier den republikanske delstatsministeren Frank LaRose, som har øvste ansvar for valgjennomføring i Ohio – ein stat der Trump vann dei 18 valmennene.

– Det florerer av konspirasjonsteoriar, rykte og alle desse tinga. Av ein eller annan grunn får val den typen mytologi fram, seier LaRose.

– Saumlaust val

Demokraten Steve Simon, som sit med ansvaret for valgjennomføringa i Minnesota, seier at dei ikkje observerte eit einaste tilfelle der ei stemme som ikkje skulle ha vorte tald opp, vart det.

– Det var ikkje valfusk, understrekar han.

Ordlyden er det same i den republikanske staten Kansas, der dei viser til eit klokkereint val.

– Kansas opplevde ikkje nokon omfattande, systematiske problem med verken valfusk, truslar, avvik eller stemmeproblem. Vi er svært nøgde med korleis valet har gått fram til no, seier ei talskvinne for den republikanske delstatsministeren Scott Schwab i Kansas.

I Texas har den republikanske tenestemannen Dan Patrick øyremerkt éin million dollar som skal gå til alle tips om valfusk. Ein talsperson for valstyresmaktene i delstaten karakteriserer likevel valet som «saumlaust».

Ei rekkje søksmål

Både før og etter at valsigeren til demokraten Joe Biden var eit faktum, har Trump komme med udokumenterte påstandar om valfusk. Trump og medarbeidarane hans har gått til søksmål ei rekkje stader i håp om å endre valresultata. Så langt har Trumps framstøyt i rettsvesenet hatt liten suksess.

Nokre republikanarar erkjenner at det er usannsynleg at forsøka vil føre fram, men meiner likevel at dei bør halde fram.

Ei handfull kjende republikanarar har gratulert Biden med sigeren eller offentleg oppmoda Trump til å erkjenne nederlaget. Blant desse er senator og Trump-kritikar Mitt Romney og tidlegare president George W. Bush.

