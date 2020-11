Sverige innfører alkoholforbod etter klokka 22 – gjeld til slutten av februar

utenriks

Tiltaket vart offentleggjort av statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Forbod mot alkoholsal etter klokka 22 skal bidra til å bremse koronasmitten i Sverige, som dei siste dagane har stige svært raskt. Tiltaket blir innført fredag 20. november.

Både Löfven og sosialminister Lena Hallengren deltok på pressekonferansen. Begge understreka alvoret i ein situasjon der intensivavdelingane på svenske sjukehus igjen byrjar å fyllast opp av covid-19-pasientar, og testkapasiteten i fleire fylke er sprengd.

– Dette risikerer å bli nattsvart, sa Löfven, ifølgje Expressen.

25 nye dødsfall

Det vart same dag meldt om 25 nye koronarelaterte dødsfall og 4.467 nye smittetilfelle i Sverige siste døgn.

Tidlegare på dagen kom òg meldinga om at Stockholm har innført besøksforbod på alle sjukeheimar og aldersheimar.

Så langt har 6.082 menneske døydd i samband med pandemien. 166.707 personar har fått påvist koronasmitte.

Trudde på ein god haust

For berre få veker sidan såg svenske folkehelsestyresmakter og regjeringa lyst på situasjonen. Statsepidemiolog Anders Tegnell trudde ikkje det ville komme ein sterk smitteauke utover hausten, og fleire restriksjonar vart heva, mellom anna skulle personar over 70 år kunne delta i sosiale aktivitetar som før.

Tysdag stilte sosialminister Hallengren opp i SVTs Akuellt og bad svenskane innstendig om å respektere tilrådinga om ikkje å ha nærkontakt med nokon utanom eige hushald.

Ho innkalla onsdag til krisemøte etter at sju fylke melde inn at dei har nådd grensa for testkapasiteten sin.

(©NPK)