Rasande protestar i hovudstaden i Armenia

utenriks

Avtalen inneber ein slutt på kampane som har rasa i Nagorno-Karabakh i fleire veker, men han betyr òg at Armenia og armenske separatistar må godta at Aserbajdsjan tek kontroll over område som er inntekne under offensiven, og at det blir utplassert nesten 2.000 russiske soldatar i dei resterande områda av enklaven.

Den armenske opposisjonen har stilt seg bak demonstrantane, som krev at statsministeren går av etter at han signerte fredsavtalen med leiarane i Aserbajdsjan og Russland.

Det vart onsdag føremiddag meldt om samanstøytar mellom politi og demonstrantar, og fleire personar er arresterte.

Blir feira i Baku

I Aserbajdsjan blir avtalen feira og beskriven som ein full kapitulasjon frå armensk hald.

I Jerevan er likevel demonstrantane illsinte på statsminister Nikol Pasjinian, som dei no kallar «forrædaren Nikol».

Det blir òg meldt at demonstrantar har teke seg inn i nasjonalforsamlinga og regjeringskontora.

Omstridde vegsamband

Avtalen inneber òg at Armenia må gi tilbake område utanfor Nagorno-Karabakh som armenske separatistar har kontrollert i nær 30 år. Det gjeld mellom anna Lachin-regionen, der hovudvegen mellom Nagorno-Karabakh og Armenia går. Dermed blir det Aserbajdsjan som får kontroll over den viktige vegen, som er svært viktig for armenarar som bur i Nagorno-Karabakh.

I tillegg skal det etablerast transportlinjer gjennom Armenia frå Aserbajdsjan til den hovudsakleg aserbajdsjansk-folka enklaven Nakhtsjivan, som er omringa av Armenia, Iran og Tyrkia.

(©NPK)