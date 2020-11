Over 50.000 koronadøde i Storbritannia

utenriks

595 dødsfall har vorte registrert det siste døgnet, som er det høgaste talet sidan 6. mai.

22.950 personar har testa positivt for viruset det siste døgnet. Totalt har over 1,25 millionar menneske testa positivt for covid-19 i Storbritannia.

Dødstala inkluderer dei som har døydd mindre enn 28 dagar etter at dei testa positivt for viruset. Statistikkbyrået i landet ONS har likevel gjort ei oppteljing av alle dødsfall der koronaviruset blir nemnt som ein faktor på dødsattesten. I denne oppteljinga er dødstalet over 60.000.

(©NPK)