Hongkong-politikarar blir stengde ute

Den ståande komiteen til folkekongressen vedtok denne veka eit lovforslag der det mellom anna heiter at dei som støttar Hongkongs sjølvstende eller nektar å erkjenne den kinesiske suvereniteten, bør diskvalifiserast.

Dette gjeld òg dei som gjennom handlingane sine truar den nasjonale tryggleiken eller ber aktørar utanfrå om å blande seg inn i Hongkongs saker, ifølgje Kinas statlege nyheitsbyrå Xinhua.

Som følgje av dette er parlamentarikarane Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki og Kenneth Leung stengde ute.

Måndag trua 19 folkevalde frå den demokratiske fløya i parlamentet med å gå av om kinesiske styresmakter følgde opp vedtaket med å stengje ute politikarar.

– Den prodemokratiske fløya har vedteke at dersom Folkekongressens ståande komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikarar, så vil alle dei prodemokratiske parlamentarikarane gå av på ein gong, sa Wu Chi-wai, leiar for Det demokratiske partiet, på ein pressekonferanse måndag.

