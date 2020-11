Full omteljing av stemmene i Georgia

utenriks

Rundt fem millionar menneske har avlagt stemme i delstaten, som har 16 valmenn. Leiinga på 14.000 stemmer svarer til om lag 0,3 prosentpoeng. Biden vil, dersom han vinn, bli den første demokraten som vinn delstaten sidan Bill Clinton i 1992. Biden treng likevel ikkje å vinne Georgia for å vinne presidentvalet.

Innanriksminister Brad Raffensperger seier onsdag at prosessen skal byrje i løpet av veka, og er forventa å ta fram til 20. november. Etter at resultata frå omteljinga er godkjend, kan den tapande kandidaten be om ei ny omteljing per maskin.

Det er ikkje uvanleg at det blir gjort rutinemessige omteljingar i jamne val i USA. President Donald Trump og støttespelarane hans har komme med skuldingar om valfusk i Georgia, som dei har gjort i ei rekkje andre statar, men det er førebels ikkje noko som tyder på at valet ikkje har gått riktig for seg.

