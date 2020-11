utenriks

Dei døde minkane er funne i delstatane Utah, Wisconsin og Michigan. Det er førebels ingen planar om å avlive dyr på minkfarmane, men delstatane følgjer med på korleis situasjonen i Danmark utviklar seg.

Den danske regjeringa vedtok førre veke at all mink i landet skulle avlivast som følgje av spreiing av eit mutert koronavirus blant mink på danske minkfarmar. Frykta er at viruset vil spreie seg frå dyra til menneske, noko som kan redusere effekten av ein framtidig vaksine.

