Fire toppleiarar i Pentagon er sparka eller har gått av

utenriks

I tillegg til Esper er tre andre i Pentagons øvste leiing anten sparka eller har trekt seg, blant dei Espers stabssjef. Alle er erstatta av folk som blir sett på som lojale mot Trump.

Utreinskinga i toppen av Pentagon, som vart kunngjort 24 timar etter at Esper vart sparka, har skapt uro blant dei militære og sivile leiarane i departementet, som lurer på kva det neste blir.

Blant dei som kjem inn i staden, er ein omstridd person som spreier konspirasjonsteoriar og ein gong kalla tidlegare president Barack Obama terrorist.

Omkalfatringa i Pentagon fyrer opp under kjensla av kaos som rår i Washington etter at Trump nekta å erkjenne at han tapte valet. Bekymringa er at kaoset skal undergrave USAs nasjonale tryggleik.

