EU-kommisjonen vil skape ein helseunion mot kriser

utenriks

– Helse er i dag viktigare for borgarane enn nokosinne. I ei krise ventar dei, heilt rettmessig, at EU skal ta ei meir aktiv rolle. Vi vil styrkje grunnlaget for eit tryggare, meir motstandsdyktig og betre budd EU på helsefeltet, seier helsekommissær Stella Kyriakides.

Ved å oppdatere dagens regelverk skal etatar som smittevernkontoret ECDC og medisinalbyrået EDA vere betre rusta til å takle helsetruslar på tvers av landegrensene.

Det nye rammeverket skal innehalde beredskapsplanar på EU-nivå og tilrådingar til planar på nasjonalt nivå. I tillegg foreslår kommisjonen å styrkje overvaking og rapportering, mellom anna av sjukehuskapasitet, inkludert intensivplassar og personell.

Ei erklæring av ein naudssituasjon i EU skal utløyse tettare koordinering og opne for utvikling, innkjøp og lagring av utstyr.

Kommisjonen legg òg fram hovudelementa i det som kan bli ei ny styresmakt for førebuingar og handtering av helsekriser. Eit forslag om å opprette ei sånn styresmakt skal leggjast fram ein gong neste år.

(©NPK)