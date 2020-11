Britiske bokhandlarar går saman mot korona og Amazon

utenriks

250 bokhandlarar har slutta seg til ei felles nettplattform som vart lansert førre veke.

Satsinga kan bli redninga for små bokhandlarar, særleg no som England har stengt ned og bøker ikkje står på lista over nødvendige varer. Dermed må bokhandlane stengje, og bookshop.org skal hjelpe dei med å nå ut til kundane og halde fram med å selje bøker.

Plattforma kan òg hjelpe dei små og uavhengige med å ta opp kampen mot kjedene og internettgigantar som Amazon.

– Det er viktig å støtte uavhengige bokhandlarar, seier Anne Henrikson. Ho er stamkunde hos Primrose Hill Books i London, som er med på den nye løysinga.

Eigar Jessica Graham seier det er ein viss ironi i at ho må stengje samtidig som etterspurnaden etter bøker aukar blant dei mange som no må halde seg heime.

– Folk les meir. Dei som vanlegvis les uansett, har meir tid, og folk som kanskje har falle ut av vanen med å lese, har igjen plukka opp ei bok og funne att lesegleda, seier ho.

I ei undersøking i mai sa to av fem vaksne at dei las meir medan landet var stengt ned. Gjennomsnittleg lesetid gjekk opp frå 3,5 til 6 timar i veka.

Under nedstenginga i vår vart salet til Primrose Hill Books halvert. Graham seier det er tungt å måtte stengje att i tida før jul.

– Vi hadde butikken full av julebøker, og plutseleg har vi ingen kundar.

167-åring ber om hjelp

Ein annan stad i storbyen har den tradisjonsrike og velkjende reisebokhandelen Stanfords starta kronerulling for å klare seg fram til våren. Dei brukar ordførar Sadiq Khans løysing for folkefinansiering for å skaffe 120.000 pund – drygt 1,4 millionar kroner – for å dekkje løpande utgifter fram til mars.

Dei som vil hjelpe, kan anten gi ei rein pengegåve til den 167 år gamle kart- og bokhandelen eller kombinere bidraget med ulike spesialtilbod. Butikken tilbyr alt frå ein kopp kaffi når dei kan opne igjen, til ein guida tur i arkivet eller eit spesialtrykka kart.

Stor pågang

På den andre sida av Den engelske kanalen har Shakespeare & Co. i Paris òg starta kronerulling i form av ein venneforeining. Dei har i tillegg bede folk bestille meir på nett eller telefon.

Det siste førte til så stor pågang at dei no har stengt nettbutikken mellombels for å ekspedere alle bestillingane som har komme inn.

