William Barr opnar for føderal etterforsking av påstått valfusk

Inntil no er det påtalemaktene og rettssystema i dei ulike amerikanske delstatane som har teke seg av denne typen saker.

Men justisminister William Barr sende måndag lokal tid ut eit brev der han endra praksisen. No kan påstått valfusk òg etterforskast av den føderale påtalemakta, som er underlagd Barr.

Han understreka at dei berre skal setje i gang etterforsking dersom det er hald i skuldingane. Spekulative og usannsynlege påstandar kan ikkje danne grunnlag for etterforsking.

Varsla avgangen sin

Leiaren for avdelinga til justisdepartementet for etterforsking av val-relaterte lovbrot, Richard Pilger, reagerte sterkt på brevet til Barr. Han har no varsla at han går av, ifølgje ein e-post som nyheitsbyrået AP og New York Times har fått tilgang til. I e-posten viser han til den nye praksisen til Barr og konsekvensane av han.

Både før og etter valet i USA har Donald Trump komme med ei lang rekkje udokumenterte påstandar om valfusk. Han hevda i forkant av valet at det berre var juks som kunne hindre han i å bli attvald.

Advokatane til Trump har gått til søksmål ei rekkje stader med krav om omteljing og forkasting av stemmer. Så langt har desse framstøytane i rettsvesenet hatt lite suksess, og dei har ikkje ført til endringar i valresultata.

– Wannabe diktator

Også fleire demokratar reagerer sterkt på avgjerda til William Barr. Senator Elizabeth Warren kallar Barr korrupt og skriv på Twitter at han bør slutte å følgje beskjedane til ein «wannabe diktator» – truleg ei tilvising til Trump.

Jussprofessor Stephen I. Vladeck seier til New York Times at det ville vore ille nok dersom Barr hadde endra praksis i ein situasjon der det fanst truverdige mistankar om valfusk.

– Men å gjere dette når det ikkje finst nokon slike bevis – og når den openberre strategien til presidenten er å delegitimere resultatet av eit godt gjennomført val – det er ei av dei mest problematiske handlingane utført av ein justisminister i mi levetid, seier Vladeck.

