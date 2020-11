Tyrkia dømt for brot på ytringsfridommen

utenriks

Dei ti jobba for opposisjonsavisa Cumhuriyet, som er ei av dei eldste avisene i Tyrkia. Dei vart fengsla etter å ha publisert ein serie artiklar og innlegg i sosiale medium som kritiserte politikken til regjeringa.

Dei vart skulda for å ha spreidd propaganda for «terroristorganisasjonar», mellom dei Kurdistans arbeidarparti (PKK), som står på terrorlista til Tyrkia. Arrestasjonane skjedde nokre få månader etter det mislykka statskuppet mot president Recep Tayyip Erdogan.

Journalistane søkte fleire gonger om å bli sleppte fri, men alle forsøk vart avviste av tyrkiske domstolar. Ein i gruppa sat fengsla i 16 månader, ein annan i over 14 månader, ein i nesten ni månader, og resten i over sju månader.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har konkludert med at journalistane nytta ytringsfridommen sin, at dei ikkje støtta eller oppmoda til vald, og at det ikkje er bevis for at dei ønskte å støtte terrorgrupper.

Tyrkia er no dømt til å betale 16.000 euro, cirka 170.000 kroner, i erstatning til kvar av journalistane. Dei sju dommarane, og ein er frå Tyrkia, stilte seg samrøystes bak dommen.

Tyrkia har hausta omfattande internasjonal kritikk for fengsling av journalistar og stenging av medium og har falle til 154.-plass blant dei 180 landa på pressefridomsindeksen til Reporters Without Borders.

(©NPK)