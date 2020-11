Tusenvis flyktar frå Etiopia til Sudan – hundrevis skal vere drepne

utenriks

Konflikten, som førre veke fekk regjeringa til å setje i verk ein større militæroffensiv nordaust i landet, står mellom den etiopiske regjeringa og partiet TPLF, som styrer Tigray-regionen nordaust i landet.

Ein diplomat i hovudstaden Addis Abeba opplyser til nyheitsbyrået AP at fleire hundre menneske er drepne i kampane. Tapa er på begge sider av konflikten.

Også etiopiske regjeringskjelder seier at fleire hundre menneske er drepne, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Kampane driv tusenvis på flukt til nabolandet Sudan.

– Rundt 3.000 flyktningar har komme over, seier Alsir Khaled, leiaren for sudanske flyktningstyresmakter i grensebyen Kassala.

Blant flyktningane er òg eit tredvetall soldatar som har overgitt seg til sudanske styresmakter.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) seier tysdag at dei er klar over at hundrevis av asylsøkjarar har teke seg over til Sudan.

Ber om våpenkvile og dialog

Den afrikanske unionen (AU) har bede om ei umiddelbar våpenkvile, dialog og respekt for menneskerettane etter at regjeringshæren rykte nordover for å slå ned eit regionalt opprør mot statsminister Abiy Ahmed og sentralregjeringa.

Abiy sjølv har lova ein rask slutt på dei borgarkrigsliknande kampane, samtidig som han ikkje vil gi seg før den regionale regjeringa, som er dominert av Tigray-folket, er fjerna.

– Operasjonane vil bli avslutta så snart den kriminelle juntaen er avvæpna, ein legitim administrasjon i regionen er gjeninnsett, og dei som er på rømmen, har vorte arresterte og stilte for retten, seier Abiy, som fekk Nobels fredspris i fjor.

Statlege medium melder tysdag at etiopiske regjeringsstyrkar har teke ein flyplass ved byen Humera i nærleiken av grensa til Sudan og Eritrea.

Mista privilegium

Regjeringsoffensiven vart visstnok utløyst av at opprørarar angreip ein militærbase i Tigray.

Dei regionale styresmaktene i Tigray har vore svært kritiske til Abiys ønske om å endre den etiopiske partipolitikken, slik at partia ikkje lenger representerer dei ulike folkeslaga som bur i landet. Då Abiy gjorde regjeringskoalisjonen om til eitt multietnisk parti, sa TPLF nei til å delta.

Politikarar frå Tigray-folket dominerte den etiopiske regjeringa i nesten 30 år før Abiy kom til makta i 2018. Etter dette har Abiy innført reformer som har minska innverknaden til denne gruppa, og TPLF er òg svært kritisk til fredsavtalen som Abiy inngjekk med Eritrea, og som han fekk fredsprisen for.

I år har TPLF protestert mot utsetjinga av valet på ny nasjonalforsamling, som regjeringa grunngav med koronapandemien. Stikk i strid med ordren frå regjeringa, gjennomførte dermed Tigray-administrasjonen regionalval i september.

Fekk mindre pengar

Konflikten har òg vorte forverra av at Abiy har byrja å fordele løyvingar som tidlegare gjekk til den regionale regjeringa, til meir lokale styresmakter i Tigray.

Abiy har på si side skulda den regionale regjeringa for å prøve å setje kjeppar i hjula for dei demokratiske reformene hans, og for å ha støtta og væpna regjeringsfiendtlege militsar

Sjølv tilhøyrer Abiy Oromo-folket, som er den største folkegruppa i landet, og som lenge har følt seg marginalisert av sentralstyresmaktene. Han har både kristne og muslimske røter.

Unntakstilstand

Abiy erklærte førre veke ein seks månaders unntakstilstand på grunn av konflikten.

– Folkefronten for frigjering av Tigray (TPLF) har angripe ein militærleir i regionen og prøvd å stele militært materiell, skreiv Abiy i eit innlegg på sosiale medium.

– Den siste grensa er kryssa. Makt blir no brukt som ein siste utveg for å redde innbyggjarane og dette landet, la fredsprisvinnaren til.

Etiopias 110 millionar innbyggjarar er fordelte på om lag 80 ulike folkeslag, og ekspertar har åtvara om at Abiys forsøk på å gjere etnisitet mindre viktig i det politiske livet, også kan vere det som til slutt feller han.

(©NPK)