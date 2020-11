Trump trur framleis på siger – men viser seg ikkje offentleg

utenriks

– VI KJEM TIL Å VINNE! VI GJER STORE FRAMSTEG. RESULTAT KJEM INN FRÅ NESTE VEKE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!, tvitra Trump frå Det kvite hus tysdag.

Presidenten gjer seg framleis utilgjengeleg for media og offentlegheita. Samtidig blokkerer han Joe Bidens moglegheiter til å gjennomføre ein maktovergang, trass i Bidens tydelege siger i presidentvalet. Trump er den første amerikanske presidenten som nektar for resultata i eit presidentval han tapte, har nekta å innrømme valnederlaget, og har sett i gang fleire skrøpelege søksmål i delstatar der Biden vann.

Fleire av søksmåla vart avviste av retten umiddelbart, og andre blir leivd liten sjanse til å gjere noko med Bidens knappe, men overbevisande marginar. Trumps forsøk på å halde på makta har vorte altoppslukande, for ein mann som ofte gjer eit poeng ut av å kalle motstandarar «taparar».

Viser seg ikkje, pratar ikkje

Han har unngått å vise seg offentleg, og det ser ut som alt vanleg arbeid som presidentembetet medfører, har vorte lagt på hylla. Presidenten spelte rett nok golf ved eit par høve i helga, men til gjengjeld er mellom anna daglege etterretningsbrifingar fjerna frå timeplanen.

Trump pratar heller ikkje på telefonen med Fox News eller til andre journalistar. Til gjengjeld er han svært aktiv på Twitter, hovudsakleg med tvitring om det han påstår var valfusk. Den einaste nemneverdige presidentrelaterte handlinga Trump har gjort den siste veka var å sparke forsvarsministeren sin, Mark Esper, på dagen, også dette på Twitter.

Donald Trump har ikkje invitert Joe Biden til Det kvite hus for ein prat, slik tradisjonen er for presidentar og påtroppande presidentar. Han har heller ikkje opna for at Biden skal få tilgang til statlege kontor, middel og ekspertise, slik ein har gjort tidlegare. Forvaltningsorganet GSA, som blir leidd av Trump-utnemnde Emily Murphy, har ikkje teke kontakt med Biden.

Biden lèt kaoset liggje

Biden, som fekk rekordmange stemmer, men også anerkjenner at nesten halvparten av veljarane stemde på Trump, vel på si side å oversjå kaoset. Han nemner knapt Trump i talane sine, og har allereie sett opp ei ekspertgruppe for å planleggje korleis han skal handtere koronapandemien.

I Washington blir det spekulert på kven som omsider skal overtyde Trump om at slaget er tapt. Ekspresident George W. Bush, som er den einaste republikanske ekspresidenten som framleis lever, har gratulert Biden med valsigeren, men han er blant få i partiet. Måndag gjorde Republikanaranes leiar i senatet, Mitch McConnell, det klart at han meiner Trump er i sin fulle rett til å utfordre valresultata i retten.

Barr prøver å gripe inn

Ingen av søksmåla til Trump ser ut til å ha moglegheita til å endre valresultata, og ikkje eingong den planlagde omteljinga i Georgia vil ha moglegheita til å vippe reknestykket over i hans favør. Trumps justisminister Bill Barr har likevel opna for å bruke føderale justisstyresmakter for å etterforske visse valfuskskuldingar.

Barr la til at useriøse og spekulative skuldingar om valfusk ikkje burde vere grunnlag for å opne føderale etterforskingar, men fråsegna skapte likevel uro for at Trump vil gå endå lenger. Leiaren for avdelinga i justisdepartementet for etterforsking av valgrelaterte lovbrot, Richard Pilger, gjekk av på dagen.

Joe Bidens innsetting som USAs 46. president skjer 20. januar, om 71 dagar.

(©NPK)