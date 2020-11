Stor politiaksjon mot høgreekstreme i Austerrike

utenriks

Politifolk slo til mot elleve adresser i sju ulike delstatar måndag. Totalt 40 personar er mistenkte for lovbrot, alle for hatkriminalitet, som hovudsakleg har vorte gjort på nettet.

Telefonar, datamaskiner og nazistisk materiale er beslaglagt, og dessutan nokre våpen.

Rassiaen skjedde samtidig som, men tilsynelatande uavhengig av, ein stor aksjon mot over 60 adresser i landet mot politisk islam. Aksjonen var retta mot palestinske Hamas og Det muslimske brorskapet.

I ei fråsegn måndag understreka påtalemakta at politiaksjonen ikkje har noko samband med terrorangrepet i Wien for ei veke sidan, der fire menneske vart drepne, men at den er resultatet av ei omfattande etterforsking som har gått føre seg i over eitt år.

Den antekne gjerningsmannen bak angrepet førre veke, Kujtim Fejzulai, vart drepen av austerriksk politi. Fejzulai var 20 år gammal, fødd i Austerrike og hadde bakgrunn frå Nord-Makedonia. IS har hevda at han handla på deira vegner.

