Pave Frans' forgjengarar visste om overgrepsskuldingar mot kardinal

Vatikanet erkjenner at det vart gjort feil i handteringa av saka, men seier at McCarricks lovbrot i årevis berre vart sett på som rykte. Både pave Johannes Paul II og Benedict lét seg overtyde då McCarrick hevda han var uskuldig.

I den 450 sider lange rapporten om kven som visste kva – og om tre pavar oversåg McCarricks overgrep mot minst éin tenåringsgut og ei rekkje mannlege elevar ved presteskular – blir den amerikanske prestestanden vidare skulda for å ha gitt «unøyaktig og utilstrekkeleg informasjon til pavestolen» om McCarricks framferd.

Skuldingar over fleire tiår

McCarrick, som no er 90 år gammal, vart funnen skuldig av Vatikanet i å ha forgripe seg på ein tenåring på 1970-talet, og for upassande åtferd i ei årrekkje. Mellom anna skal han ha invitert elevar til sommarhuset sitt, der han tvinga dei til å dele seng med seg.

90-åringen er fråteken kjole og krage og fråteken statusen som kardinal. I tillegg er han òg frådømt retten til å halde messe og utføre sakrament. Han var tidlegare erkebiskop av Washington DC, og er den med høgast rang som har vorte laisert, altså gjort til lekmann, av Den katolske kyrkja i moderne tid. Han bidrog sterkt til å hente inn middel frå donorar i USA til pavestolen.

I rapporten, som baserer seg på dokument og intervju med meir enn 90 vitne, blir det insisterte på at den første offisielle pedofili-skuldinga mot McCarrick kom i 2017, som var då Vatikanet tok grep.

Forfremja etter åtvaringar

Tidlegare offer av McCarrick, som vart omtalt som «onkel Ted», har forlangt å få vite korleis McCarrick først vart utnemnt til erkebiskop i 2000 og seinare gjort til kardinal i 2001, trass i fleire anonyme brev frå tidleg på 1990-talet der han vart skulda for å ha forgripe seg på sine «nevøar».

Tidlegare pave Johannes Paul II, som forfremja McCarrick i 2000, fekk råd om at det ville vere «uforsiktig» med å forfremje han, men valde likevel å stole på han.

Kardinal John O'Connor, dåverande erkebiskop i New York, fekk både anonyme og ikkje-anonyme rapportar om McCarricks ugjerningar, som han sende vidare til paven. Då rapportane vart følgde opp, stadfesta fire biskopar frå New Jersey «at McCarrick hadde delt seng med unge menn, men kunne ikkje med sikkerheit slå fast at McCarrick hadde gjort seg skuldig i seksuelle brotsverk».

Også Pave Benedict lét seg overtyde då McCarrick svor at skuldingane var usanne.

Pave Frans «såg ikkje behov for å endre tilnærminga som hadde blitt følgt tidlegare», heiter det i rapporten. Han ombestemde seg likevel i 2017, då det vart fremja konkrete skuldingar om overgrep mot ein mindreårig.

Mange skuldingar

Den katolske kyrkja har i ei årrekkje vore ramma av ei lang rekkje avsløringar av seksuallovbrot utført av av prestar i ei rekkje land. Mange av offera er gutar og menn, men også kvinner har vorte ramma.

I fjor måtte paven erkjenne at nokre katolske prestar kan ha brukt nonner som sexslavar. Kyrkja har fått massiv kritikk for ei rekkje tilfelle der gjerningsmenn har vorte skjerma og overgrep prøvd skjult.

Frans har òg teke sjølvkritikk for tilfelle der han ikkje tok overgrepsskuldingar på alvor. «Eg var ein del av problemet», erkjende han overfor eit overgrepsoffer i Chile i 2018.

