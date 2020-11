Palestina har mista ein av dei dyktigaste diplomatane sine

utenriks

Ikkje berre stod Saeb Erekat i spissen for teamet som forhandla med israelske diplomatar i Noreg i første halvdel av 1990-talet, han deltok òg i kvar einaste forhandlingsrunde med Israel dei neste tiåra.

Med den akademiske bakgrunnen sin, flytande engelsk og humoristiske kommentarar var han ein ynda samtalepartnar for utanlandske journalistar og vart ofte sitert i vestleg presse.

Han var ein av Fatah-grunnleggjar Yasser Arafats aller næraste medarbeidarar og dukka for første gong opp på den internasjonale scena under ein fredskonferanse i Madrid i 1991, med det sterkt symbolske Palestina-skjerfet rundt halsen.

Maktkamp

Sidan 2015 har han hatt den mektige stillinga som generalsekretær i PLO. Før dette hadde han enkelte konfliktar med mellom anna president Mahmoud Abbas. I 2003 forlét han posten som sjefforhandlar i det som vart beskrive som ein maktkamp med Abbas, men han kom raskt tilbake, tilsynelatande forsona med resten av den palestinske leiarskapen.

I 2011 gjekk han endå ein gong av, då som følgje av Al-Jazeeras lekkasje av over 1.600 dokument knytte til Midtausten-forhandlingane frå 1999 til 2010. Dei viste at palestinske forhandlarar var villige til å gi Israel betydelege innrømmingar når det gjaldt sentrale spørsmål som statusen til Aust-Jerusalem og lagnaden til dei mange palestinske flyktningane. Erekat tok ansvar for at lekkasjen hadde skjedd frå kontoret hans.

Erekat heldt i heile den politiske karrieren sin fast på ideen om ei tostatsløysing, sjølv om dei mange israelske busetjingane på den okkuperte Vestbreidda har gjort draumen om ein palestinsk stat stadig fjernare.

Studiar i USA og England

Som ung heldt Erekat fleire år til i USA og Storbritannia som student. Allereie som 18-åring flytta han til San Francisco, der han tok ein bachelor i internasjonale relasjonar med ein etterfølgjande master i statsvitskap. Doktorgraden tok han ved Bradford University i England, då i freds- og konfliktstudiar.

Etter dette flytta han til Nablus på Vestbreidda der han underviste i statsvitskap på An-Najah-universitetet og sat i styret til den palestinske avisa Al-Quds.

Dei siste åra har han vorte behandla for hjarteinfarkt og gjennomgått ein lungetransplantasjon i USA. Det gjorde han ekstra utsett for å bli alvorleg sjuk av covid-19. Ei dryg veke etter at han fekk påvist viruset, vart han innlagd på sjukehus, der tilstanden hans fort vart verre.

Erekat lèt etter seg kone, to søner og to tvillingdøtrer.

(©NPK)