Obamacare på nytt opp i høgsterett

For åtte år sidan slo høgsterett fast at helsereforma, populært kalla Obamacare, ikkje var grunnlovsstridig, men no skal lova blir behandla på nytt.

USAs største konservative delstat Texas har fremja saka, med full støtte frå Republikanarane og president Donald Trump.

Seks av dei ni dommarane i høgsterett er no konservative, og tre av dei er utnemnde av Trump som i 2016 gjekk til val på å skrote Obamacare og erstatte reforma med «ei langt betre ordning».

Unge og fattige

Obamas helsereform sikra over 20 millionar amerikanarar helseforsikring, dei fleste av dei unge og fattige, og mange av dei med kroniske lidingar.

Dersom høgsterett kjenner reforma grunnlovsstridig, risikerer dei å miste forsikringa.

Noko alternativ helsereform har Trump ikkje lansert under sin presidentperiode på snart fire år, men utfallet i høgsterett er uansett uviss.

Kampsak

USAs nyvalde president Joe Biden har gjort helse til ei av kampsakene sine og har lova å vidareføre og vidareutvikle reforma til Obama.

Tysdag har han varsla ein tale der han skal presentere sin eigen politikk på området og fortelje korleis han vil utvide den offentlege helseforsikringsordninga, utan å ta frå dei som alt har helseforsikring retten til å ha det, anten privat eller via arbeidsgivar.

Uansett kva forslag Biden fremjar, kjem det truleg til å møte sterk motstand i Kongressen dersom Republikanarane beheld fleirtalet sitt i Senatet. Det vil først bli klart i januar, når Georgia har valt dei to siste representantane.

Bønnfell om munnbind-bruk

Helse var tema òg i ein tale Biden heldt måndag, der han oppmoda amerikanarane til å bruke munnbind for å bremse spreiinga av koronavirus.

Over 10 millionar amerikanarar har til no fått påvist koronasmitte, og talet på døde nærmar seg 250.000.

– Vi kan spare titusenvis av liv dersom alle dei neste månadene ber munnbind. Ikkje berre livet til demokratar, men amerikanske liv. Ver så snill, eg bønnfell dykk, bruk munnbind, sa Biden.

