Mexico evakuerer tusenvis frå flaum

utenriks

Rundt 150.000 menneske er ramma av flaumen, som er utløyst av kraftig regn etter det tropiske uvêret Etas herjingar, enten ved at dei har fått øydelagt bustader eller avlingar, eller har måtta forlate dei ramma områda.

President Andrés Manuel López Obrador seier at regjeringa deler ut hjelp til dei ramma og at mannskap blir sende ut for å reinske elveløp og dermed redusere risikoen for flaum.

Det tropiske uvêret Eta feia gjennom Mellom-Amerika førre veke og passerte den sørlege mexicanske delstaten Chiapas, som grensar mot Tabasco i nord. I Chiapas er rundt 20 menneske døydde.

Eta var ein kategori 4-orkan då han trefte land i Nicaragua førre veke. Over 200 personar i regionen er enten døde eller sakna.

(©NPK)