Macron: -Vi treng rask, felles reaksjon mot terror

utenriks

Macron tok initiativet til møtet tysdag, som vart halde same dag som han fekk besøk av Austerrikes statsminister Sebastian Kurz i etterkant av terrorangrepa i Wien, Nice og Paris nyleg.

– Vi må samarbeide tettare om tryggleiken og betre organiseringa for å handtere radikalisering, seier Macron etter møtet. Han tek mellom anna til orde for felles databasar og informasjonsutveksling. Macron seier kampen mot hatinnhald på nettet òg var eit tema tysdag.

– Internett er ein fristad, men det er berre fritt om det er trygt. Det kan ikkje bli ein fristad for dei som ikkje bryr seg om verdiane våre, så vi må kunne fjerne terrorinnhald innan ein time, seier den franske presidenten.

– Tikkande bomber

– Omfattande tiltak må til så vi kan leve trygt og verne livet vi lever i Europa, seier Kurz. Han takkar for all solidariteten Austerrike har opplevd etter angrepet i Wien der fire personar vart drepne.

Kurz seier framandkrigarar som returnerer til Europa, utgjer ein alvorleg terrortrussel og vil leggje større juridisk press på dei.

– Dei er tikkande bomber. Dersom vi vil sikre fridom for alle, må vi innskrenke fridommen til desse menneska, seier han. Han minner om at mange av dei som har kjempa for ekstremistgruppa IS, ligg an til å bli lauslatne frå europeiske fengsel i åra som kjem.

Mannen som utførte angrepet i Wien, var ute på prøve etter å ha vorte dømd for forsøk på å slutte seg til IS i Syria.

Toppmøte og EU-plan

Kampen mot terror er eitt av hovudtemaa når innanriksministrane i EU-landa møtest fredag.

– Vi vil òg diskutere dette med kollegaene våre i desember, seier Macron, og viste til det planlagde EU-toppmøtet.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Nederlands Mark Rutte deltok også på videomøtet tysdag, medan EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen representerte unionen.

– Kampen mot terror skal konsentrere seg om tre område: førebygging, vern og respons, skriv von der Leyen på Twitter etter møtet. Ho seier samtidig at EU snart vil leggje fram ein handlingsplan for å kjempe mot terror.

