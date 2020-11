Florida blir fløymt over av ekstremvêr

utenriks

Måndag kveld låg Etas senter vest for Florida Keys. Prognosane går ut på at Eta vil styrke seg natt til tysdag i det kursen blir sett nordover mot Golfkysten. Avstanden frå land blir rekna som å vere stor nok til at Eta vil halde på styrken og samtidig framleis dumpe store mengder regn over delar av Florida.

– Aldri sett noko slikt, aldri, ikkje så mykje, seier Anthony Lyas, som har budd i Fort Lauderdale sidan 1996.

Opptil 40 centimeter med regn har ført til skadar på Hard Rock Stadium i Miami-Dade. Dette anlegget blir for tida brukt som eitt av dei største testsentera i delstaten for covid-19. No har det måtta stengje som følgje av Etas herjingar og blir ikkje opna igjen før onsdag eller torsdag.

Eta var ein kategori 4-orkan då ekstremvêret ramma Nicaragua tysdag førre veke. Vindstyrken vart redusert, men Eta utløyste framleis kraftig regn på den vidare ferda si gjennom Honduras, Guatemala og det sørlege Mexico, før det heldt fram over ope hav mot Cuba. Natt til måndag nådde Eta Florida. Ingen liv er melde tapt på Cuba og i Florida. Men i Mellom-Amerika er rundt 200 menneske enten døde eller sakna.

Eta er det 28. namngitte ekstremvêret denne orkansesongen, som pleier å vare ut november.

